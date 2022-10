Villegas lamento las descalificaciones hacia su persona y dijo que volverá a convocar a la ministra Chapperón

“Lamento la ausencia de la ministra de Gobierno Adriana Chapperón a la Comisión de Seguridad para poder coordinar un trabajo conjunto entre los distintos poderes del estado”, dijo el legislador Pablo Villegas por Radio Provincia

Además, fue muy crítico al mencionar las declaraciones públicas que efectúo la funcionaria, porque fue un “ataque personal” al parlamentario, al igual que las “descalificaciones”.

Sin embargo, reconoció que siempre ha sufrido descalificaciones cuando pone al desnudo situaciones que son inexplicables, por eso, “que me pongan de excusa, a esta altura del viaje, que no van a venir a personarse a la comisión de la Legislatura porque es una causa penal secreta para las partes, me parece que es un atentado a la inteligencia y una falta de respeto a los legisladores y a la Legislatura y a los vecinos y vecinas en general”, sentenció

Dijo también que está acostumbrado a sufrir descalificaciones por poseer una mirada distinta, pero que pese a eso, va a seguir parado en el mismo al lugar y trabajando de la manera que lo ha hecho siempre, e informó que se volverá a citar a la ministra Chapperón el martes de la semana próxima.

Nota completa link Radio Provincia

https://www.mediafire.com/file/jtx0udk0ujkvxck/Leg_Pablo_Villegas.mp3/file