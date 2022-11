“Fue un trabajo arduo, pero sobre todo consensuado”, celebró

El legislador Daniel Rivarola se refirió a la reforma previsional que se sancionóen la Legislatura. Destacó el consenso logrado entre los asuntos presentados por los diferentes sectores de trabajadores activos y pasivos, como la posibilidad de lograr un proyecto sancionado por todos los bloques. Recordó que estuvieron “discutiéndolo desde hace un año y medio, pero en los últimos meses se aceleró a los efectos de darle forma definitiva antes de fin de año; pudiendo contemplar las cuestiones más sensibles”.

“Fue un trabajo arduo, pero sobre todo consensuado por los seis bloques que conforman la Legislatura y dónde se tomaron en cuenta todos los asuntos ingresados por distintos sectores. Hay que recordar que había trabajadores de la Municipalidad de Ushuaia, jubilados de la Municipalidad de Río Grande, ATE de Río Grande presentó un proyecto, ATE de Ushuaia otro y el SUTEF que fue el disparador de la discusión sobre el sistema previsional”, señaló el legislador por FORJA Daniel Rivarola, refiriéndose al proyecto de reforma previsional aprobado por unanimidad, en declaraciones formuladas a FM Aire Libre.

Reconoció que alcanzar un proyecto consensuado “costó mucho, porque todos tenían distintas pretensiones y en algunos momentos coincidían, pero en otros no. Obviamente también, junto con la pretensión de los trabajadores, había que buscar el consenso de los legisladores entendiendo que hay distintos orígenes y maneras de mirar el sistema previsional; entonces había que consensuar una letra que –aunque no se pudiera alcanzar la totalidad de los planteos de los trabajadores- diera la posibilidad de abarcarlos en su gran mayoría”.

Rivarola recordó que se trata de un tema que vienen “discutiéndolo desde hace un año y medio, pero en los últimos meses se aceleró a los efectos de darle forma definitiva antes de fin de año; pudiendo contemplar las cuestiones más sensibles. Por ejemplo, los jubilados venían cobrando los aumentos un mes después y ese mes lo perdían, entonces era un ingreso menos para el sistema previsional. Eso se pudo modificar y hoy tenemos la retroactividad para los aumentos”, destacó el Parlamentario de FORJA.

Sobre el 82% móvil, otro punto reclamado desde todos los sectores, aseguró que queda reflejado claramente “en la Ley, donde queda alguna duda es qué toma la Caja como salario, entonces no pasa por la Legislatura, pero quedó ratificado en el texto que es el 82% móvil el valor previsional”, aclaró Daniel Rivarola. Mencionó que “se logró el pedido de que quedara ratificado el 82% móvil” y advirtió que, ante el planteo de bajar la edad a 55 años, ese pedido no pudo contemplarse por cuestiones de sustentabilidad. Pero pudo establecerse una tabla para quienes lleguen con los años de aporte y no alcancen a la edad de 60 años, pueden jubilarse “con un porcentaje menor” y entonces “de manera indirecta” se habilita la posibilidad de jubilarse con menor edad.

El Parlamentario señaló que “dentro de lo que el sector del trabajo pidió, fue contemplado en la medida de lo posible” y se establecieron medidas para que la Caja “se sostenga en el tiempo”. Incluso la posibilidad de que desde el Estado se realicen aportes para fortalecer el sistema, con fondos que podrían generarse desde emprendimientos como es el caso de Terra Ignis. Por último, Rivarola se refirió al sector docente, explicólas especificidades que tienen las trabajadoras y los trabajadores de la educación, por las características de la labor que desempeñan.