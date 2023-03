“Ojalá que estas discusiones sólo sean discusiones”, dijo Requejado sobre el anuncio de Sciurano

Ramiro Requejado, habló por Radio Provincia tras el anuncio del legislador y referente de la UCR Federico Sciurano, quien dijo que no formará parte de la lista de Juntos por el Cambio.

Requejado dijo que espera solo sea una discusión, y que no se tire por la borda el proyecto de ciudad que buscan desde el espacio.

“Yo me siento un privilegiado que me hayan dejado participar dentro del espacio y me siento ideológicamente dentro del espacio de Juntos por el Cambio y todas las personas que están adentro, incluida Fede (Federico Sciurano) por supuesto, más allá de esto que acaba de pasar, no me voy a meter en las cuestiones internas, porque insisto, considero que soy un invitado y creo que no corresponde que las internas que tienen dentro del espacio, yo dé una opinión que pueda incomodar o no contribuir a lo que buscamos, que por sobre todas las cosas, es un proyecto de ciudad que queremos y lo empezamos a plantear desde la Convención. Y sigo en esa línea”, dijo tras recalcar que está muy comprometido.

Además aseguró que va a seguir trabajando en ese proyecto de ciudad, y no va a estar en una cuestión que atente contra el proyecto, “cuando las discusiones son electoralistas”. “Por eso tratamos de no hablar, de no opinar, que discutan lo que tengan que discutir y ojalá se entienda la importancia que creo que Oscar (Rubinos) lo sabe y por eso ayer lo noté enojado, porque realmente queremos y tenemos la decisión de trabajar en la ciudad y a veces por discusiones internas, (…) los proyectos quedan truncados, esperemos que no, ojalá todo esto se pueda solucionar”.

“Yo tengo fe en que se va a poder solucionar y que vamos a poder poner nuestra voz en todo lo que es el futuro de la ciudad Ushuaia, que es lo único que nos importa”.

“Nosotros no nos interesa ni ser senador, ni diputado, ni legislador, ni gobernador. Nosotros queremos trabajar en Ushuaia y queremos transformar la realidad de Ushuaia y eso es lo que nos moviliza y eso es lo que estamos trabajando”, comentó.

En esa línea, se esperanzó y dijo: “ojalá que estas discusiones solo sean discusiones, pero que no terminen de tirar por la borda algo que me parece que a la ciudad le hace falta, porque en la ciudad escuchamos todo el tiempo cuáles son los problemas, pero muy pocas veces escuchamos cuáles son las soluciones y nosotros lo que queremos es hablar de soluciones y tener proyectos para la solución de los problemas reales”.